coronavirus : des militaires entrent en action pour faire respecter le port de cache nez

Le respect du port obligatoire des masques se fait oublier dans la capitale tchadienne. Les automobilistes et les motocyclistes ne les portes plus. Ce samedi 25 juillet la police militaire est entré en action pour faire respecter le port obligatoire des masques.

Les forces de l’ordre ont pris d’assaut tôt ce matin du dimache 26 juillet les différents axes pour faire appliquer le port obligatoire de cache nez . Plusieurs usagers ont été arrêtés pour n’avoir pas porté de caches nez.



Le relâchement de port de masque et autres mesures barrières sont visibles au marché à mil dans la commune du 4e arrondissement où le dispositif de lavage de mains n’existe que de nom . En ce qui concerne le port de masque, force est de constater un relâchement flagrant de cette mesures .Clients et commerçants se bousculent sans être inquiétés comme si la mesure de port de cache nez est levée .Sadam Ahmat Djouma Directeur du marché à mil que nos confreres de Dja FM ont interrogés déplore ce relâchement et prévient qu’une opération de contrôle de port de masque et de respect de la distanciation physique est en vue.

Sinon la sortie des militaire ce week end a permis aux usagers de ce conformer car plusieurs personnes sont obligés de porter leurs masques de peur de voir les engins saisi ou de recevoir des coups de chicottes.

Portons nos masques