Coronavirus : Deby décharge les opérateurs économiques de certaines taxes et annonce le paiement de leurs dettes

Dans son adresse à la nation le président de la République Idriss Deby Itno annonce plusieurs mesures pour accompagner les acteurs économiques à ne pas s’engouffrer pendant la crise sanitaire de Coronavirus. A cet effet, le chef de l’État instruit le gouvernement à l’effet de mettre en œuvre, au plus vite, une panoplie de mesures en matière d’accompagnement de nos acteurs économiques.

Dans cette optique, il décide de réduire de 50%, la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et des contributions au titre de l’Impôt Général Libératoire (IGL) sur tout le territoire national pour l’année 2020. Le gouvernement suspend tous les contrôles ponctuels en matière de fisc et toutes les vérifications générales de comptabilité pour trois (03) mois, pour compter d’avril 2020.

Le président de la République demande aussi d’examiner avec bienveillance, les demandes particulières et légitimes qui pourraient émaner des entreprises singulièrement impactées par les mesures prises par le Gouvernement. Idriss Deby Itno enjoint son gouvernement de faciliter les opérations de transferts au bénéfice des importateurs des produits alimentaires et sanitaires en les exemptant des déclarations préalables et autres formalités chronophages et d’exonérer des droits de douane et taxes tous les produits et matériels médicaux qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

L’autre bonne nouvelle annoncée par le chef de l’État est le paiement des dettes. Le président Idriss Deby Itno instruit de mettre en paiement dans les meilleurs délais, les dettes dues aux fournisseurs de l’État conformément au plan d’apurement de la dette intérieure adopté par le Gouvernement, pour un montant de 110 milliards FCFA par la mobilisation de l’épargne des banques tchadiennes, tel que déjà discuté et arrêté avec ces dernières.

Dans ce même élan, le président de la République demande aux responsables des différentes communes d’apporter leur soutien aux commerçants et aux tenanciers de boutiques et d’étals dans les marchés relevant de leur périmètre fiscal.