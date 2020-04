Coronavirus : Deby annonce 5 mesures “concrètes” pour contrer la détresse sociale des plus démunis

A l’occasion de son discours à la nation relatif à la pandémie du Covid-19, le Président Déby a pris une série de mesure. Des mesures dites “concrètes et réalistes à titre d’assistance aux populations et de soutien aux acteurs économiques, afin de soulager un tant soit peu le fardeau de cette crise qui ne fait que commencer.” Pour les plus démunis 5 mesures particulières ont été prises.

Voici ces mesures :

▪ la mise en paiement immédiat de tous les capital-décès dus aux agents civils et militaires décédés, des indemnités et accessoires de salaires dus aux retraités, et à la prise en charge des frais médicaux des agents civils et des forces de défense et de sécurité pour un montant total de 5 milliards FCFA ;

▪ la prise en charge par l’Etat de toutes les consommations d’eau facturées par la Société Tchadienne des Eaux ou les Comités de Gestion aux ménages sur toute l’entendue du territoire pendant six (06) mois, à compter du 1er avril 2020, y compris aux bornes fontaines publiques ;

▪ la prise en charge par l’Etat des factures d’électricité de la Société Nationale d’Electricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant trois (03) mois, y compris les abonnés en prépaiement ;

▪ le parachèvement de la mise en place du Fonds pour l’Entrepreneuriat des Jeunes en accord avec les banques tchadiennes pour un montant de 30 milliards.

▪ La reconduction des exonérations des produits alimentaires et leur extension à d’autres produits suivant les modalités à fixer par le Gouvernement.