Coronavirus : ce que l’on sait des 26 nouveaux au Tchad

Le rapport de la Coordination nationale de la riposte sanitaire du 23 juillet a fait état de 26 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, dans l’une des provinces du Tchad. Que sait-on de ces nouveaux cas ?

Les 26 nouveaux cas confirmés de la Covid-19 ont surpris les Tchadiens. C’est dans la province du Chari-Baguirmi, précisément au département de Loug Chari qu’il y a eu cette explosion des cas, alors qu’on voyait disparaitre la peur due à cette pandémie, dans le comportement de la population.

Dans son communiqué, la coordination nationale de riposte sanitaire avait déclaré : “les 26 cas sont tous localisés dans un même foyer d’infection. Toutes les dispositions ont été prises pour isoler ce foyer et empêcher toutes propagation extérieure”. Aussi, d’autres analyses sont en cours pour identifier d’éventuels cas de contamination dans ce site.

26 cas de Covid19 sur le site pétrolier de Koudalwa, dont 10 chinois. Localisés, donc confinés. Cela nous rappelle à l’observation stricte des mesures-barrières ! — Saleh Kebzabo (@saleh_kebzabo) July 23, 2020



Selon nos informations, ce sont les ouvriers de la plateforme pétrolière de Daniella qui sont victimes de contamination et il n’y a pas augmentation des cas pour le moment. Mais les équipes de la Coordination provinciale et de la Coordination nationale de la riposte contre la Covid-19 sont sur place pour plus d’investigations.

Déjà, les 26 patients dont 10 Chinois et 16 Tchadiens sont mis en quarantaine dans un hôtel de N’Djamena pour les soins appropriés.