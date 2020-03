Coronavirus au Tchad : qui sont dispensés de leur présence à l’Assemblée nationale ?

Le Comité de veille contre le Covid-19 de l’Assemblée nationale a indiqué lundi que les députés et les membres de son personnel, rentrés au Tchad « avant le 21 mars », doivent rester chez eux pendant 15 jours. Mais la mesure ne s’arrête pas là. Explications.

C’est un communiqué important qui est pourtant passé presqu’inaperçu. Il émane du Comité de veille contre le Covid-19 et a été diffusé le lundi 23 mars sur les ondes de la radio Tchad. Le texte impose des mesures qui s’apparentent au confinement à certains parlementaires.

En effet, « des députés et le personnel de l’Assemblée nationale qui auraient séjourné en dehors du territoire national et qui seraient rentrés avant le 21 mars sont dispensés de leur présence à l’Assemblée nationale pour une durée de 15 jours à compter de la date de publication du présent communiqué », écrit Yomaibaye Madjitoloum Théophile, troisième vice-président de l’Assemblée nationale et président du Comité de veille contre le Covid-19 de l’institution.

Auto-confinement de certains députés

Autrement dit, les députés qui reviennent de l’étranger ne pourront assister aux travaux en commission et aux plénières de l’Assemblée nationale qu’à partir du 5 avril. En attendant, « il leur est formellement demandé d’éviter des contacts sociaux avec les membres de leurs familles, leurs proches et leurs communautés ».

Le Comité de veille contre le Covid-19 demande aussi aux députés « qui se trouveraient à l’intérieur du pays » de ne pas revenir à N’Djamena, mais de « garder leurs positions jusqu’à la levée des mesures gouvernementales et d’observer » les mesures barrières contre le coronavirus.

Sur place, à l’Assemblée nationale, « les cabinets des membres du bureau, les commissions et le secrétariat général doivent réduire au nécessaire la présence du personnel dans les bureaux ». Mais « les travaux en commission se poursuivent avec l’observation stricte des gestes barrières et la désinfection systématique des salles des réunions », assure le Comité de veille.

LIRE AUSSI : bientôt une première guérison du coronavirus au Tchad ?