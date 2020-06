Coronavirus : Au Guéra Moussa Kadam dénonce, Paul Mbaïnadoum réplique

Le divorce est désormais consommé entre les autorités administratives locales de la province du Guéra et le 1er vice-président de l’Assemblée nationale le député Moussa Kadam élu de la circonscription.

Le Gouverneur du Guéra Paul Mbaïnodoum Ngartelbaye, par une mise au point réplique à Moussa Kadam, qui a « dénoncé » une gestion « anormale » de la pandémie du Coronavirus dans cette province. « Il n’y a pas d’administration dans ma province » a lâché l’élu de la circonscription du Guéra. « Si le député Kadam ne veut pas qu’on soulève la natte sous ses urines dans sa province, il n’a qu’à se sentir tranquille » rétorque le Gouverneur du Guéra.

Pendant que la province du Guéra continue d’enregistrer des nouveaux cas du Coronavirus 16 sujets testés positifs, un député de la localité s’en prend à l’administration locale sur la gestion de la pandémie. Celle-ci n’a pas tardé à répondre à « la provocation » du député. En tout cas désormais la guerre est ouverte.

Dans une mise au point le Gouverneur de cette province qualifie les propos du député Moussa Kadam d’un « dénigrement des autorités administratives provinciales du Guéra ». Paul Mbaïnadoum Ngartelbaye va encore plus loin : « le député Moussa Kadam se comporte vice-président du Tchad et non vice-président de l’Assemblée nationale ».

Il rappelle les autorités administratives sont placées sous l’autorité directe du ministère de l’administration. A cet égard, indique le Gouverneur du Guéra, la seule voie pour le député Moussa Kadam de s’informer est d’interpeller le ministre de tutelle.

Mais Paul Mbaïnadoum Ngartelbaye de conclure que : « le député Moussa Kadam veut tout régenter dans le Guéra à partir de son poste, c’est ce que l’administration ne veut pas ». Si non renseigne-t-il, il y a d’autres hauts responsables de cette province qui agissent en douce sans faire trop de tapage.