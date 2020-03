Coronavirus : 959.2 millions enfants affectés par la fermeture des établissements d’enseignement

En plus de faire des morts, Coronavirus oblige les gouvernements à fermer les écoles et universités. Et à ce jour, près d’un milliard d’enfants voient leur avenir s’assombrir.

Alors que les gouvernements de la planète se débrouillent pour contenir la propagation de la pandémie du Coronavirus, près d’un milliard d’enfants et de jeunes voient impuissamment leurs études menacées.

Selon le suivi effectué par l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture, ce mardi, 17 mars, 105 pays ont déjà fermé les portes des établissements d’enseignement scolaire dans l’ensemble de leurs territoires. Cette mesure affecte aujourd’hui plus de 959.2 millions d’enfants et jeunes écoliers et étudiants.

Pourtant il y a à peine deux semaines, cette même agence onusienne a enregistré la fermeture de 13 écoles, perturbant la scolarité de 290 millions d’élèves dans le monde. Malheureusement, le nombre d’enfants et des jeunes ne fréquentant pas l’école ou l’université ne fait que se multiplier mais, l’enseignement à distance est déjà envisagé pour éviter le pire.