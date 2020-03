Coronavirus : deux nouveaux cas détectés au Tchad

1,396 confirmed #COVID19 cases in #Africa in 43 countries. There have been a total of 122 recoveries recorded: 🇩🇿Algeria (65), 🇪🇬Egypt (42), 🇧🇫Burkina Faso (5), 🇸🇳Senegal (5), 🇲🇦Morocco (3), 🇨🇮Cote d'Ivoire (1) and 🇳🇬Nigeria (1). https://t.co/V0fkK8dYTg pic.twitter.com/5iSYrHT8Jv