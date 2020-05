Coronavirus : 11 hôpitaux mobiles et des équipements annoncés par le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a annoncé la mise en place très prochaine de 11 hôpitaux mobiles et le renforcement des laboratoires en moyens techniques et humains. C’est lors d’une rencontre tenue mercredi avec les organisations syndicales de son département.



La rencontre du 13 mai 2020 entre les responsables du ministère de la Santé publique et les organisations syndicales fait suite à un préavis de grève lancé le 6 mai dernier. Deux syndicats des professionnels de la santé revendiquent des équipements de protection et le renforcement des capacités du personnel soignant du coronavirus.

Mahamoud Youssouf Khayal a rassuré les syndicats que des lots de matériels sont attendus d’ici deux ou trois jours. Des accords sont aussi conclus avec les partenaires pour des appuis multiformes afin de lutter contre la pandémie, a précisé le ministre de la Santé publique.

Mahamoud Youssouf Khayal a signifié aux professionnels de la santé que les partenaires de tous les bords sont impliqués et toujours sollicités pour plus d’actions et des succès. Par ailleurs, il a regretté que la pandémie ait touché déjà 08 provinces du pays et a réitéré son appel à la population pour le respect strict des mesures barrières.