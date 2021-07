Coopération Sud-Sud : les maires de N’Djamena et de Douala se concertent

De retour de Kigali au Rwanda où il a pris part à l’assemblée générale des maires francophones, le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun a rendu visite à son homologue de Douala au Cameroun, Roger Mbassa Ndinè du 26 au 27 juillet dernier. Les deux édiles ont parlé du renforcement de la coopération entre leurs deux cités.

Métropole de plus de deux millions d’habitants, N’Djamena, comme Douala et d’autres villes du continent africain, fait face à plusieurs problèmes dont l’exode rural, les problèmes d’assainissement, d’urbanisation non contrôlée, etc. Ali Haroun et Roger Mbassa Ndinè ont donc échangé les expériences pour mieux faire face à ces défis.

Le maire de Douala a indiqué que sa cité et N’Djamena sont des villes soeurs qui ont des problèmes en commun. “Il est bon que nous échangions sur la manière dont chaque ville aborde ses problèmes. Nous avons abordé les aspects concernant les finances, les aspects d’assainissement“, a indiqué Roger Mbassa Ndinè.

Le maire de N’Djamena quant à lui a mis cette visite dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Une coopération qui, estime Ali Haroun, devrait profiter aux deux villes. “C’est donc un début de coopération. Ainsi nous souhaitons que nos collaborateurs viennent voir comment travaillent leurs collègues afin qu’il y ait un échange d’expérience. J’ose croire que cette coopération va durer longtemps“, a-t-il déclaré.