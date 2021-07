Coopération : la Banque mondiale investit à nouveau au Tchad

Le ministère de l’Economie et la Banque mondiale ont signé, ce 2 juillet, un accord de financement du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel phase 2 (PRAPS 2).

Après quelques mois de rupture de collaboration avec le Tchad à cause de la prise du pouvoir par le CMT, la Banque mondiale renoue à nouveau son partenariat avec le pays en signant ce 2 juillet, un accord financier. Ainsi, 100 millions de dollars seront mis à la disposition du ministère de l’élevage et des productions animales pour le développement de ce secteur à travers l’amélioration des conditions de travail et plusieurs autres projets en vue.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel. Rasit Pertev, Représentant de la Banque mondiale au Tchad, est très ravi de cette nouvelle collaboration après quelque mois de rupture de l’ordre constitutionnel. Il affirme qu’à travers ce financement, le projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel va améliorer la résilience des acteurs opérant dans le secteur de l’élevage dans les zones d’intervention ainsi que d’améliorer la santé animale mais aussi de relever la qualité des prestations des vétérinaires et des infrastructures.

Le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteïb, a exprimé sa reconnaissance à la Banque mondiale pour la signature de cet accord de financement en faveur de son ministère. Il rassure que ce financement, le ministère en fera bonne gestion pour un bon résultat. Car, selon lui, l’étape de la réalisation de ce projet est le plus important afin d’arriver à l’objectif qui est le développement du secteur de l’élevage.

Issa Doubragne, ministre en charge de l’Economie, rassure pour sa part la Banque mondiale de la restructuration de tous les projets dont les objectifs ne sont plus en phase avec les besoins actuels ou dont la mise en œuvre est ralentie par quelques raisons que ce soit. Cela pour que, souligne-t-il, les ressources déployées puissent réellement être utilisées et permettre de livrer les services de qualité en phase avec les besoins de la population.