Coopération : ce que la délégation tchadienne est allée faire en Israël

Une délégation tchadienne, conduite par Abdelkerim Idriss Déby, directeur adjoint du cabinet civil du chef de l’Etat, a effectué une visite de travail en Israël. Elle a tenu une rencontre avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le 8 septembre. Tchadinfos revient sur l’objet de cette visite.

Des rumeurs faisant état de l’ouverture prochaine d’une ambassade du Tchad à Jérusalem ont fait réagir le ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger. Selon le ministère, cette information est dénuée de tout fondement. En réalité, la mission dépêchée par le Maréchal du Tchad en Israël avait premièrement pour objet de discuter des relations diplomatiques, entre les deux pays. Le Tchad et Israël veulent faire avancer les discussions et formaliser l’accréditation des ambassadeurs.

Aussi, dans le cadre de la coopération, la première priorité des programmes concerne la santé, l’agriculture, l’eau et la technologie. Israël entend dépêcher une délégation au cours de l’année pour soutenir le Tchad dans tous ces domaines. En outre, pour les victimes des inondations, une aide d’urgence sera annoncée dans la semaine, selon nos informations.

Il n’est pas à perdre de vue le domaine de la sécurité. A travers les discussions, il est évoqué la fourniture des équipements de protection pour les troupes tchadiennes du lac Tchad et du Mali. Dans tous ces domaines, il a été spécifié une assistance d’urgence et la nécessité de développer une coopération solide à travers des agences compétentes pour former les soldats tchadiens.

Selon une source proche de la délégation, des annonces spécifiques restent à faire et la réciprocité sera exigée dans cette coopération. « Il est fort probable que l’un de nos ambassadeurs au Moyen-Orient soit accrédité », a précisé la même source.