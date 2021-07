Conseil des ministres : plus de 841 milliards de F CFA pour financer les 123 actions de la transition

Le président du Conseil militaire de transition a présidé ce jeudi 29 juillet 2021, à la présidence de la République, le conseil ordinaire des ministres.

Au cours de ce conseil, un seul point était inscrit à l’ordre du jour notamment l’examen et la validation du projet de la feuille de route du Gouvernement de transition.

Pour mener à bien cette transition, le Gouvernement, sur la base des orientations stratégiques du Conseil militaire de transition, a élaboré une feuille de route pour la transition. Elle devra permettre de continuer d’assurer la défense, la sécurité du pays et renforcer la paix et l’unité nationale pour l’organisation d’un Dialogue National Inclusif devant déboucher sur des élections libres, transparentes, gage de paix et de stabilité.

Pour l’opérationnalisation de cette feuille de route du Gouvernement de Transition, trois (03) axes stratégiques sont retenus. Il s’agit de :

Axe 1 : renforcement de la sécurité et de la défense ;

Axe 2 : organisation du dialogue national, consolidation de la paix et de l’unité nationale ;

Axe 3 : renforcement de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance.

Partant des actions recensées auprès des institutions et départements ministériels, il se dégage 123 actions prévues dans le cadre de la transition dont le coût de financements à rechercher sur le budget de l’État et/ou auprès des partenaires est de 841 milliards 29 millions de F CFA.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, les actions prévues à l’axe 1 portant sur la sécurité et la défense relèvent des activités ordinaires et continues de l’État mais essentielles pour celles liées à la transition dont l’organisation du dialogue national inclusif prévu à l’axe 2. Les deux premiers axes devant s’harmoniser avec l’axe 3 dont les actions combinées doivent conduire à la réforme du corpus juridique résultant des résolutions issues du dialogue ainsi qu’à l’organisation d’un référendum constitutionnel et des élections générales libres et transparentes répondant aux aspirations légitimes du peuple tchadien.