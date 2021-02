Congo : sept candidats retenus pour la présidentielle

BREVE- Pour la présidentielle du 21 mars prochain, la Cour constitutionnelle du Congo Brazzaville a retenu sept candidatures et rejeté une, celle de Michel Mboussi Ngouari. Pour les candidats retenus, selon TV5 Monde, le président sortant Dénis Sassou Nguesso (77 ans dont plus de 36 cumulés à la tête du Congo) aura face à lui son ancien ministre des Finances Mathias Dzon, Guy-Brice Parfait Kolélas (2ème en 2016), le député Jospeh Kignoumbi Kia Mboungou, l’ancien officier de l’armée et pasteur Albert Oniangué (il fut aussi aide de camp de Sassou Nguesso), l’inspecteur des douanes Anguios Nganguia Engambé et Dave Mafoula, 38 ans, sans étiquette politique.

Partager : Partager

WhatsApp

LinkedIn



Telegram