Conflit de Kouri Bougoudi : le ministre de la Communication s’abstient de tout bilan

Dans un point de presse fait ce lundi 30 mai, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah s’est abstenu d’avancer de chiffres sur le conflit de Kouri Bougoudi. Selon lui, la situation est sous contrôle des autorités.

Pas de bilan officiel. « Il y a eu bien entendu plusieurs morts, ne comptez pas sur moi, pour vous faire un bilan macabre », a déclaré le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah à la presse cet après-midi.

Selon lui, la situation est sous contrôle de l’armée tchadienne. « La priorité actuelle du gouvernement est humanitaire », a-t-il souligné en indiquant que les occupants de la zone sont entrain d’être évacués par l’armée vers Wour pour les Tchadiens et vers la Libye pour les étrangers. Le ministre a martelé qu’aucune force gouvernementale n’est mêlée dans ce conflit qui selon lui est parti d’une opposition entre des bandes d’orpailleurs.

Ce conflit a éclaté en début de la semaine dernière et a fait plus d’une centaine de morts, selon des sources locales. Pour le gouvernement, la priorité n’est pas de dresser un bilan macabre mais de restaurer le pouvoir de l’Etat. Et c’est pour la quatrième fois que le gouvernement tchadien tente de déloger les occupants de cette zone d’orpaillage. Cette partie du pays est qualifiée de non-droit et très hostile au gouvernement tchadien.