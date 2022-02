Conférence africaine pour la paix: religieux et politiques se réunissent autour de la table en Mauritanie

La République islamique de Mauritanie abrite du 8 au 10 février, la Conférence africaine pour la paix sous le thème “Offrir la paix au monde”. Plus de 300 personnalités politiques et religieuses venues de plus de 40 pays du monde y prennent part.

C’est un événement international qui se déroule sur trois jours. Il est organisé par le Forum d’Abu Dhabi pour la Paix, avec la participation du gouvernement de la République islamique de Mauritanie.

Il vise à être une plateforme d’échange d’expériences entre les autorités religieuses du continent africain et un espace de discussion et de débat sur les questions de paix et de réconciliation en Afrique. Il sera aussi l’occasion de faire le point sur la menace de l’extrémisme et le terrorisme.

Cette conférence sera l’occasion d’élaborer des propositions pratiques, de nature à contribuer au raffermissement des liens de coopération entre les différents acteurs publiques et politiques et les initiatives des leaders religieux pour la promotion de la paix et de la stabilité sur tous les territoires africains.

L’événement verra la présence exceptionnelle du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et celle du Grand Mufti des Emirats, président du forum d’Abu Dhabi pour la paix, Son Excellence le cheikh Abdallah Ibn Bayyah.