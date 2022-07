Communiqué : l’INSTA et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (France) lancent un recrutement

L’Institut national supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (France) portent à la connaissance du public qu’un recrutement de candidats de la 2ème promotion de la Licence en Conception, Installation et Maintenance des Systèmes photovoltaïques du Programme Partenariats avec l’Enseignement supérieur africain (PEA) est ouvert au titre de l’année académique 2022-2023.

La licence se décline en deux parcours : un parcours professionnel et un parcours classique.

Public visé : Les étudiantes et étudiants ayant validé la première année de Licence dans les domaines suivants : Génie Électrique, Génie Industriel et Maintenance, Génie énergétique ou Énergies renouvelables, Électromécanique, Physique ou tous autres domaines équivalents.

Composition de dossier :

Une demande motivée indiquant le parcours souhaité,

Une copie certifiée de baccalauréat ou diplôme équivalent,

Une copie d’attestation de niveau L1,

Le relevé de notes correspondant au niveau L1.

Lieu de formation : N’Djamena et les stages dans les entreprises partenaires déjà engagés.

Lieu de dépôt de dossier :

N’Djaména à l’Antenne de l’INSTA sise au CNRD ;

Abéché au Service de la Scolarité de l’INSTA ;

Mongo à l’Université Polytechnique de Mongo ;

Sarh à l’École Normale Supérieur de Sarh ;

Moundou à l’Université de Moundou.

Date de dépôt : du 04 au 31 juillet 2022

La date de début des formations : 03 octobre 2022

NB : Le projet est doté d’un comité genre et équité sociale. La sélection se fera sur études des dossiers et les candidatures féminines seront particulièrement favorisées.