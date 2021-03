Collectivité territoriale : le nouveau gouverneur d’Ati tient une rencontre de prise de contact

Après avoir été installé hier vendredi 26 février 2021 dans ses fonctions, le gouverneur de la province du Batha, Ahmat Mahamat Karambal, a tenu une rencontre de prise de contact dans l’après-midi avec les autorités administratives civiles, militaires et les traditionnels.

Quelques heures après sa prise de service, le nouveau gouverneur de la province du Batha, Ahmat Mahamat Karambal, a entamé une série de rencontres avec ses collaborateurs à divers niveaux.

Les premiers à être reçus sont les agents de commandement à savoir : les préfets et les sous-préfets ainsi que les chefs traditionnels.

Dans son liminaire, le gouverneur de la province du Batha, Ahmat Mahamat Karambal, a d’abord situé les uns et les autres sur leurs missions principales pour lesquelles ils sont nommés. “Nous sommes envoyés pour une mission. Celle de représenter l’État et nous devons faire en sorte que cette mission réussisse“, a rappelé le gouverneur. Cette mission, selon lui, est de représenter l’État et servir le peuple. C’est pourquoi chaque responsable administratif doit respecter l’autorité de l’État qu’il incarne avant de la faire respecter.



Le gouverneur a relevé ensuite que le Batha est marqué par beaucoup de problèmes tels que les conflits intercommunautaires, la détention des armes de guerre, le trafic de personnes notamment les enfants vers la Libye, et autres…ces problèmes entravent le vivre ensemble, a-t-il souligné.

La résolution de tous ces problèmes est l’affaire des agents de commandement à savoir les préfets et les sous-préfets mais incombe également et surtout aux chefs traditionnels. À ceux-là, le gouverneur, Ahmat Mahamat Karambal, a demandé d’être des bons collaborateurs et non des simples auxiliaires. Car depuis l’avènement de la quatrième République, le Maréchal du Tchad, a considérablement renforcé le pouvoir de la chefferie traditionnelle, a-t-il souligné, tout en attirant leur attention sur le respect de la hiérarchie et d’avoir de la sagesse pour le règlement à la base des petits problèmes liés au foncier et autres. Pour finir, il a promis de lutter contre les “bogobogo“, l’absentéisme, les voyages non justifiés des agents de l’État, et aussi de lutter pour la protection de l’environnement.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati