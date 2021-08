CNRT: des détournements avérés des pensions par des agents signalés

ENQUÊTE – Que se passe-t-il à la Caisse nationale des Retraités du Tchad? Depuis plus d’un mois, le directeur de ladite caisse, Laring Baou tente difficilement de résoudre un problème : le détournement des pensions des veuves et retraités par certains agents. Des livrets confisqués, des millions frauduleusement retirés, les dégâts sont énormes et la chasse à l’homme est loin de finir.



C’est triste mais réel. Les pensionnés de la Caisse nationale des Retraités du Tchad (CNRT) sont victimes d’une terrible mafia. Impuissants, ils voient leurs dûs détournés par certains agents de la Caisse qui se déguisent en “sauveur” ou du moins en facilitateur face au calvaire que vivent les retraités pour entrer en possession de leurs pensions ou simplement de les carnets.



Ces soi-disant facilitateurs ont toujours des mots doux et compatissants pour mettre en confiance les veuves et les retraités qui tentent désespéremment d’entrer en possession de leur pension. Pourtant, derrière leurs mots et leurs phrases, se cache un plan mafieux qui vise à les anéantir financièrement. Il suffit de faire un tour au bureau du directeur de communication de ladite Caisse pour se rendre à l’évidence des dégâts que ces criminels financiers engendrent.



700 000Fcfa, 900 000Fcfa, voire 1 000 000Fcfa ou encore plus. Ce crime financier que vivent les veuves et les retraités de la CNRT est vraiment pitoyable. Quand il venait nouvellement de prendre fonction, le directeur de cette Caisse, Laring Baou, a fait une conférence de presse pour expliquer la situation financière de la CNRT et a mis en garde les agents qui ont l’habitude de prendre les carnets des retraités tout en leur promettant de les aider à entrer en possession de leurs arriérés.



Plus d’un mois après, c’est le chaos. Les cas des détournements des pensions sont quotidien au service de communication de la CNRT et les victimes ne savent que faire. Débordé par le nombre des plaintes, le directeur de la CNRT a décidé de rendre public une note circulaire et un avis aux veuves et retraités, relatives à cette situation, le 17 août 2021.



Sur l’affiche portant “Avis aux veuves et retraités”, il est écrit en gras: “la Direction n’est pas responsable des détournements des pensions, si vous remettez vous-mêmes vos carnets aux individus”. Alors que dans certains cas, ce ne sont pas les veuves et les retraités qui donnent volontairement leurs carnets à ces “individus”. “Ces individus” les confisquent pour pouvoir faire leurs opérations frauduleuses et gavent les propriétaires de fausses promesses comme : “J’ai parlé au directeur de ton cas…il accepte qu’on te paie une partie de tes arriérés, mais le problème, c’est la liquidation.” Même quand le ou la propriétaire du carnet est fatigué d’attendre et qu’il ou elle décide de prendre son carnet, l’individu ou pour être précis, l’agent de la CNRT, qui le détient refuse catégoriquement de restituer. Et parfois malgré les ordres du directeur.

Selon une source proche du dossier, ce sont plus de 10 000 000Fcfa des pensions qui ont été détournés. Mais là encore, on a pas fini d’enregistrer les plaignants. Tenez vous bien ! La grande partie de ce crime financier est commise par un seul agent et c’est déjà une habitude pour lui (nous parlerons de lui et ses victimes que nous avons côtoyées dans une autre publication).



Finalement, compte tenu des ces nombreuses plaintes et des pensions frauduleusement perçues, le directeur a pris les mesures suivantes :

-en cas de paiement frauduleux à une autre personne que le titulaire du carnet, le guichetier en est le seul responsable et à l’obligation de rembourser la somme indûment perçue, quitte à lui de poursuivre la personne à qui il a remis la somme;

-un (e) employé (e) qui par des manœuvres frauduleuses, aura gagné indûment la pension d’un retraité ou d’une veuve, court le risque de se faire licencier sans droit.



Ces mesures sapent donc systématiquement les plans de certains agents malhonnêtes qui sont doués dans cette pratique frauduleuse. “Ce directeur là, il croit qu’il va changer les choses ici?” C’est la question que les détourneurs des pensions se posent avec ironie.