Clôture de l’atelier sur les bilans des feuilles de route de la présidence tchadienne du G5 Sahel et de la coalition du CNC

Les conclusions des travaux serviront de contribution de chaque Etat membre du G5 Sahel à l’atelier régional prévu au Sénégal.

Cet atelier d’évaluation a réuni des points focaux sectoriels, des experts et des représentants des partenaires techniques et financiers. Les travaux se sont déroulés du 2 au 4 mars à Bakara, à l’est de N’Djamena. Durant ces trois (3) jours, les participants ont examiné la mise en œuvre des piliers et axes des feuilles de route de la présidence tchadienne du G5 Sahel et de la coalition du comité national de coordination.

A l’issue des échanges et débats, il ressort les résultats ci-après : le bilan élaboré de la feuille de route (FDR) de la présidence tchadienne est articulé autour de quatre priorités et 12 actions et celui de la coalition est axé sur quatre piliers et 46 engagements formulés par les chefs d’Etats lors du sommet de février 2021 à N’Djamena. “Les bilans dressés au cours des travaux permettent de mesurer le chemin parcouru et retracent les difficultés rencontrées tout en dégageant des analyses quant aux perspectives”, a souligné la conseillère du ministre de l’Economie, Khadidja Abdelkader.

Ces bilans seront les contributions tchadiennes à l’atelier régional de consolidation des bilans de chacun des pays du G5 Sahel prévu à Dakar au Sénégal. Ce travail servira également de document de base à la réunion ministérielle de haut niveau de la coalition pour le Sahel prévue le 9 mars 2022. Les recommandations proposées dans les rapports pourront servir à l’ajustement de la feuille de route de la coalition post-crise régionale que traverse actuellement la région.

Les participants félicitent le président du conseil des ministres pour la conduite du processus ayant conduit à ce bilan jugé positif et l’encourage à poursuivre les efforts pour capitaliser les acquis de la présidence tchadienne au profit de l’ensemble des pays du G5 Sahel.