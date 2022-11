Clôture de la série de formations des femmes rurales du Kanem

La série de formations lancée à l’intention des femmes vivant en milieu rural de la province du Kanem s’est achevée ce lundi 14 novembre 2022. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du gouverneur de la province du Kanem, général Brahim Seïd Mahamat.

Plus de 200 femmes venues de tous les départements de la province du Kanem ont bénéficié de la série de formations repartit en 17 modules.

En 4 jours d’intenses travaux, les femmes ont réussi à fabriquer divers articles à base des produits locaux. A travers cette formation, le ministère du Genre entend outiller les femmes vivant en milieu rural à mieux s’autonomiser.

« Les enseignements reçus au cours de cette formation mettront en évidence vos activités et vous permettront à mieux développer vos secteurs respectifs de la chaine de transformation, de conservation et de distribution de vos produits afin de contribuer au développement de la province », souligne la directrice générale de la femme et de l’equité du genre la cheffe du département.

Le gouverneur de Kanem a salué le courage et l’endurance des femmes rurales qui pour lui ont brillé par leurs talents et leur capacité d’assimilation.

Dans leurs recommandations formulées à l’endroit du gouvernement, les participantes demandent d’accélérer des actions de l’autonomisation de la femme en zone rurale ; la création ou le renforcement les structures sanitaires de prise en charge de la santé de reproduction en milieu rural ; la création des points d’eau potable…

Les bénéficiaires ont reçu à la fin de la formation des attestations de fin de formation. Rappelons que ces formations entre dans le cadre des activités de la célébration de la journée mondiale de la femme rurale qui sera célébrée le 15 novembre à Modo Tildja, village situé à 21 km de Mao, province du Kanem.