Changement climatique : le Tchad reçoit l’ambassadeur de la COP26 pour le Moyen-Orient et l’Afrique

Dans le cadre de la préparation de la COP26 (26ème conférence des parties contre le changement climatique), l’ambassadeur régional de la COP26 pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Janel Rogan est reçu au Tchad ce 29 juillet. Une mission qui consiste à observer les défis et succès du pays dans la lutte contre le changement climatique.

Selon les chiffres clés publiés récemment par l’ambassade de France les ‘’émissions mondiales de CO 2 ont augmenté de 1,9 %. Elles ont progressé de plus de 65 % entre 1990 et 2018, avec des évolutions contrastées selon les pays’’. Pour limiter les conséquences du changement climatique, la planète terre doit être contenue sous 2° C, c’est l’engagement qui a été pris lors de la COP21 à Paris.

Dans le cadre des préparatifs de la COP26 qui aura lieu dans la ville de Glasgow en Ecosse du 1er au 12 novembre prochain, l’ambassadeur régional de la COP26 pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Janel Rogan a effectué un déplacement au Tchad. C’est pour s’imprégner des défis et succès du pays dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

“Le Tchad est l’un des pays les moins avancés aux ¾ désertique, et reconnu comme l’un des plus chauds au monde. Il se situe aux plus fortes température et aux irrégularités pluviométriques chroniques’’, indique une note élaborée par le ministère de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale.

Pour la tenue de la COP26, les Etats parties devront présenter une feuille de route concernant leur contribution à l’objectif de réduction de gaz à effet de serre. Le Tchad a réaffirmé sa détermination à y contribuer. Le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne a affirmé le soutien de son pays à la signature d’un accord universel, juste et équitable ou toutes les parties s’engagent. Il a aussi exhorté les pays développés à tenir leurs engagements financiers vis-à-vis du fonds vert pour le climat d’une part, et d’autre part de mettre en place un mécanisme d’accès flexible au fonds.