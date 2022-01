« Cette date du 15 février sera tenue », président du Comité technique du CODNI

Le président du Conseil militaire de transition, dans son message à la nation le 31 décembre, a annoncé la date du 15 février pour le début du dialogue national. Lors d’une rencontre avec les responsables des médias, le mercredi 5 janvier, le président du Comité technique d’appui au Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), Armand Djegoltar a assuré que ce délai sera tenu.

« Cette date du 15 février sera tenue », a déclaré le président de l’organe technique chargé de la préparation du dialogue. Ce, en écho à certaines langues qui émettent des réserves par rapport à cette date.

Armand Djegoltar a indiqué que le comité technique va finaliser le rapport des pré-dialogues d’ici le 10 janvier, un rapport qui sera consolidé avec les conclusions du pré-dialogue avec les politico-militaires prévu dans les tous prochains jours au Qatar.

Il précise aussi que l’avant-projet du règlement intérieur a été rendu au CODNI le 4 janvier et qu’en ce moment, le comité technique travaille sur notamment sur l’agenda du dialogue, le nombre de participants, les critères de choix des participants, etc. En outre, annonce Armand Djegoltar, le ministère en charge de la Réconciliation et du dialogue va organiser, à partir du lundi 10 janvier, des rencontres avec les différentes forces vives de la nation. Des rencontres d’information et de sensibilisation sur la préparation du dialogue.

« Participer au dialogue est un droit mais pas une obligation », martèle également le président du comité technique d’appui au CODNI. Il a ainsi souligné que compte tenu de la Covid-19, de la dimension de la salle, entre autres, tout le monde ne pourra participer au dialogue mais que le CODNI s’assurera que la représentativité soit la plus élevée possible.

