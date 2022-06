“C’est un procès de la France contre nos leaders”, porte-parole de Wakit Tamma

Le porte-parole de Wakit Tamma, Soumaine Adoum s’est prononcé lors d’un point de presse sur le réquisitoire du procureur de la République dans le procès des leaders de ce mouvement.

Le procès des leaders de Wakit Tamma arrêtés lors de la marche du samedi 14 mai a été ouvert ce lundi 6 mai 2022 à Moussoro. Selon le porte-parole de Wakit Tamma, Soumaine Adoum, le procureur a été trop sévère dans son réquisitoire. “L’ensemble des salaires des six prévenus pour payer les deux milliards, il faut bien des années de travail“. Il poursuit qu’au cours de ce procès, le procureur n’a mis aucune preuve sur la table. ” De bout en bout c’est un procès à charge et il est essentiellement politique“, analyse-t-il.

Pour le porte-parole de ce mouvement, le sujet qui préoccupe le gouvernement et son allié, la France, c’est justement la contestation de la politique française et il estime que leurs leaders ont été arrêtés pour cela. “C’est un procès de la France contre nos leaders“, dénonce-t-il.

Il le qualifie “d’un procès crisogène” et espère bien que la cour va revoir lors de la délibération. Par conséquent Wakit Tamma compte engager des actions dans les jours à venir et tient le gouvernement pour responsable de tout ce qui adviendra. “Arrêter Wakit Tamma et ses leaders n’empêchera pas la population de demander le départ de la France de ce pays” à t-il ajouté.

Aux dernières nouvelles, les juges ont été cléments envers les accusés. Ils les ont condamnés à 12 mois de prison avec sursis, 50 000F d’amende et 10 millions de dommages et intérêts.

Toguyallah Mboguerienne, stagiaire