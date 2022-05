CEN-SAD : les experts juristes sont en conclave à N’Djamena

La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) organise un atelier des experts juristes des Etats membres, ce lundi 23 mai 2022. Ces assises consistent à donner suite aux directives de la 21ème session ordinaire du Conseil exécutif de la CEN-SAD tenue du 29 au 30 mars 2022.

Les experts juristes des pays membres de la CEN-SAD sont en conclave à N’Djamena ce lundi 23 mai. Pour répondre aux directives de la 21ème Session ordinaires du Conseil exécutif de la CEN-SAD, ces experts examineront pendant deux jours des projets de texte nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.

Au total, 06 avant projets de textes relatif à la question de la paix, la sécurité et surtout la lutte contre le terrorisme sont soumis à l’examen de ces spécialistes. L’adoption de ces derniers permettra à l’organisation panafricaine de faire face aux multiples défis auxquels fait face l’espace CEN-SAD.

« Le présent atelier constitue un creuset d’échanges entre spécialistes qui doit permettre un examen approfondi de tous les aspects devant concourir à disposer de projet de textes consensuels mais surtout adéquats, en vue d’assurer la viabilité et l’efficience des structures et organes concernés » souligne Brigi Rafini, secrétaire exécutif de la CEN-SAD.

Pour le représentant du président en exercice de la CEN-SAD, Mogombaye Apollinaire, la finalisation indispensable des textes juridiques viendra couronner tous les efforts consentis pour mettre définitivement la CEN-SAD sur les meilleures voies.

La Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) a été créée à Tripoli (Libye), le 04 février 1994. Elle regroupe 25 États membres du pourtour du Sahara et du Sahel, qui sont : (Benin, Burkina Faso, Comores, Cote d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie). Elle est l’une des huit(8) Communautés Économiques Régionales (CER), reconnues par l’Union africaine comme pilier de l’intégration sur le continent et du développement économique social et durable de l’Afrique.