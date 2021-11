Cemac : Tchaïmi veut unir la sous-région

Le nouveau vice-président du parlement communautaire de l’Afrique centrale, Ali Kolotou Tchaïmi veut “voir la sous-région comme un seul homme”.

Ali Kolotou Tchaïmi est élu vice-président du parlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).”C’est un sentiment de joie“, s’exclame-t-il.



Quelques minutes après sa désignation, le représentant tchadien au parlement de la Cemac prend une position face aux maux qui minent la sous-région de l’Afrique centrale. “Nous avons besoin de soutien de tous les tchadiens pour lutter efficacement contre l’insécurité dans la sous région, l’harmonisation des textes, l’intégration dans les sous régionales, surtout la libre circulation des biens et personnes”.



Ali Kolotou Tchaïmi dit vouloir se conformer aux textes pour assurer sa mission. Son objectif est de voir que “les peuples de la sous-région soient comme un seul homme pour le développement, l’émergence de notre sous-région et pour l’Afrique”.



Pour rappel, Ali Kolotou Tchaïmi est élu au poste de vice-président de la Cemac ce 9 novembre. Les élections ont eu lieu par visioconférence depuis le siège de la Cemac à Malabo, en Guinée Équatoriale.