CEMAC: le Cameroun nomme son représentant à la paix et la sécurité

Le président Paul Biya a signé lundi, un décret portant nomination de responsables dans une mission et un bureau militaire près de certains postes diplomatiques du Cameroun à l’étranger.

Le chef de l’Etat du Cameroun a nommé des responsables militaires au bureau militaire au sein de certaines missions diplomatiques à l’étranger.

Le colonel Oyono Guy Roger, est nommé conseiller militaire au sein de la mission du Cameroun au Gabon. Il a pour compétence sur toutes les questions relatives à la paix et la sécurité traitées au sein de la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ou hors de ces institutions.