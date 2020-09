Ceeac: les membres de la nouvelle commission entrent en fonction

Trois semaines après leur designation lors de la 17ème session ordinaire, la nouvelle équipe dirigeante de la commission de la communauté économique de l’Afrique centrale a été installée ce 31 août, après la cérémonie de prestation du serment

Désignés lors de la 17ème session ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) tenue par visioconférence, les nouveaux membres de la commission ont prêté serment le lundi, 31 août devant le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il s’agit respectivement du président et vice-président, des commissaires de paix et sécurité, celui en charge du marché commun, affaires économique, monétaires et financières, le commissaire à l’aménagement du territoire et aux infrastructures et à la promotion du genre, au développement humain et social. Pour le poste des affaires politiques de la nouvelle commission, la tâche a été assignée au tchadien Mangaral Banté.

A l’issue de cette cérémonie, ils ont été officiellement installé à leurs différents postes. Cette équipe “symbolise la volonté forte d’intégration des pays de la sous-région afin de mener en commun des politiques coordonnées et efficace au bénéfice de nos populations “ a déclaré le président Ali Bongo Ondimba.

Il faut mentionner que désormais, le poste de secrétariat exécutif qu’occupait le tchadien Ahmad Allami restera un lointain souvenir pour la CEEAC.