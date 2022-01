“Ce Tchad est notre patrimoine commun et personne ne viendra l’unifier et le développer à notre place”, Mahamat Idriss Déby

La 12e édition de la journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale a eu lieu ce samedi au palais du 15 janvier. Elle est placée sous le thème « Tous ensemble pour le dialogue national et la réconciliation ».



Dans son allocution de circonstances, le président du Conseil militaire de transition a indiqué que la thématique de cette année est “particulièrement chargée de sens”, au regard de la perspective de la tenue du dialogue national inclusif dont les préliminaires coïncident avec la célébration de cette 12ème édition.



Pour lui, cette transition est une “opportunité unique que nous devons saisir pour construire un nouveau Tchad. Le Tchad dont rêvent tous les Tchadiens”.



Le chef de l’État a souligné que ce nouveau Tchad que “nous voulons construire nous appelle donc au dialogue, au pardon et à une réconciliation des cœurs. Ce Tchad est notre patrimoine commun et personne ne viendra l’unifier et le développer à notre place”.

Le PCMT a exhorté la Plateforme interconfessionnelle à jouer son rôle “crucial” à travers la sensibilisation, l’information, la formation, le rapprochement, la promotion et le plaidoyer pour pérenniser les “acquis de la paix”.