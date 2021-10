Ce qu’il faut retenir de la participation des Tchadiens au sommet Afrique-France de Montpellier

Le Nouveau sommet Afrique-France s’est tenu ce vendredi 8 octobre 2021 à Montpellier au sud de la France. Une délégation tchadienne d’une vingtaine de personnes y a pris part.

Dans la délégation tchadienne, certains ont eu à prendre la parole. C’est d’abord le cas de la blogueuse, entrepreneure et afro-optimiste Sandrine Naguertiga, qui a fait partie des onze jeunes qui ont fait face à Macron. Pour elle, c’est un moment « historique » que cette nouvelle vague de jeunes, issus des diversités et de différents domaines a pour proposer un « nouveau regard », une « nouvelle relation » entre la France et l’Afrique.

Mais bien avant que Sandrine et ses camarades se retrouvent face au président français, un autre tchadien a fait vibrer l’Arena de Montpellier. En effet, l’artiste Afrotonix, à travers ses chansons et la prestation de ses deux danseuses, a fait danser et se lever les milliers de personnes réunies dans cette salle.

Le Tchad à l’honneur au sommet de Montpellier. L’artiste tchadien @AfrotroniX001 choisi pour un concert d’inauguration de @AfriqueFrance, en présence de @EmmanuelMacron, le vendredi 8 oct 2021 à 13h45. Le live sera retransmis en direct à l’@if_tchad. #AfricaFranceRemix pic.twitter.com/t8cDDyFuSf — La France au Tchad (@FranceauTchad) October 7, 2021

Un autre tchadien qui a pris la parole est Adoum Gariam Philippe, le Directeur du Musée national lors du panel sur la thématique « Culture, patrimoine et coopération ». Il a informé que selon le rapport Sarr et Savoie documentant les objets africains se trouvant en France, le Tchad est le premier pays d’Afrique subsaharienne avec 9296 objets. Adoum Gariam Philippe indique que c’est dans le cadre du processus de restitution et de circulation de ces œuvres qu’il a bénéficié d’une bourse de résidence de trois mois au musée du Quai Branly afin d’identifier et de documenter ces différents objets. Ce qui, d’après le Directeur du musée national du Tchad, est « une très belle forme de coopération entre musées du Nord et du Sud ».

Le Directeur du musée national, Adoum Gariam Philippe lors d’un panel

Il faut noter aussi la prise de parole lors des thématiques de Youssouf Ali Mbodou pour présenter son projet Kouran Jabo qui vise à donner accès à l’énergie solaire à des ménages à faible revenu vivant sans électricité au Tchad.

Les autres Tchadiens n’ont certes pas pris la parole lors du sommet mais ont participé à Ambition Africa du 5 au 6 octobre et Big tenu le 7 octobre, des événements qui ont regroupé les entrepreneurs de divers horizons pour les partages d’expériences et d’idées.

Ainsi, des autres jeunes tchadiens ayant participé à ce sommet Afrique-France et aux activités connexes, l’on peut citer, entre autres, Iyakba Serge Ouambi, le Directeur général du complexe scolaire Académie Royale, l’artiste Maoundoé Célestin, Joël Yodoyman de l’Espace vert du Sahel (EVS), Dr Nekoulnang Clarisse du Centre national de recherche pour le développement (CNRD), Assani Salim de l’incubateur Wenaklabs, Hamid Khayar Oumar Deffalah de Chad Innovation, Youssouf Rahma Amane, le Directeur général de l’association BET Al nadjah, Senoussi Abdoulaye qui développe une solution logistique de gestion des conteneurs entre le Cameroun et le Tchad, Zakaria Ibrahim du groupe ZIZ qui œuvre pour l’électrification des villes secondaires du Tchad, de Madet Christian de la start-up Talim axée sur l’accompagnement et l’orientation de jeunes lycées et étudiants tchadiens et africains.

