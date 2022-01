Ce que pense Masra Succès des travaux qui empêchent la tenue de son meeting

Le président du parti “Les Transformateurs”, Masra Succès a animé une conférence de presse, ce mardi, 04 janvier 2022, dans les locaux de son parti. Au menu de cette conférence, le “meeting du peuple”, prévu pour le 08 janvier.



C’est un discours de plus d’une heure que le président de “Les Transformateurs” , Masra Succès a fait à l’entame de cette conférence de presse, relative au “meeting du peuple”, un meeting prévu pour le Samedi, 08 janvier 2022, au stade Idriss Mahamat Ouya.



La demande pour la mise à disposition de ce stade pour le meeting a été envoyée depuis le 06 décembre 2021, selon le président de la formation politique “Les Transformateurs”. Mais le mardi, 03 janvier 2022, le parti a été surpris d’apprendre de la part de l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) que les travaux de réfection sont entrain d’être faits dans ce stade.

Par conséquent le meeting ne peut y avoir lieu.

Argument que Masra Succès balaie d’un revers de main. “Sur la base de quelle budget, sur quelle ressources qu’on commence ce chantier ? Un projet n’a jamais commencé aussi rapidement dans ce pays…Ces arguments ne sont plus plausibles”, déclare-t-il après s’être interrogé.



Sept mille, c’est le nombre des personnes qui se sont inscrites sur les réseaux sociaux pour participer à ce meeting, informe Masra Succès. Ces travaux dont on parle est un refus de plus, selon Masra Succès qui notifié au passage qu'”on nous a refusé l’accès à la télévision nationale et à la radio nationale. Quand on veut marcher on dit qu’on veut perturber”.



Cette fois-ci “le meeting du 08 janvier aura lieu“, lâche le président du parti, Masra Succès, dans un bruit de vuvuzela et des youyou de ses militants. “Si le stade Idriss Mahamat Ouya est occupé, ce n’est pas le seul stade, il y en a d’autres dans le pays”, temporise t-il.



Il finit ce point de sa conférence de presse en appellant “les transformateurs” à la mobilisation, car “l’ONAJES n’a jamais interdit le meeting du peuple et n’a pas la compétence de le faire“.