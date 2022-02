“Ce n’est pas le moment de quitter le Mali”, Mahamat Idriss Déby Itno

Alors que la France et ses alliés européens ont annoncé le retrait progressif de leurs forces armées déployées au Mali, le patron de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, lui, rassure que la troupe tchadienne continuera sa mission.

Dans un entretien réalisé par la direction générale de la communication de la Présidence, Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, abordé divers sujets. Retrait des forces européennes du Mali, pré-dialogue avec les politico-militaires, les relations avec la Centrafrique, sont les différents sujets traités.

Sur la question du retrait des forces européennes du Mali, celui qui a été le commandant en second des forces armées tchadiennes d’intervention au Mali (FATIM) a été plus que clair. Hors de question de retirer les troupes tchadiennes engagées dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces onusiennes. “Avec l’accord entre les autorités maliennes et la MINUSMA, je crois qu’on doit renforcer notre effectif”, assure Mahamat Idriss Déby Itno avant de lâcher: “ce n’est pas le moment aujourd’hui de quitter le Mali“.

Il faut rappeler que depuis 2012, l’armée tchadienne intervient aux côtés des forces armées maliennes, françaises et onusiennes. C’est dans le cadre de la lutte contre le djihadisme qui sévit au nord Mali.