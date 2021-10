Cap Vert : José Maria Neves élu président au premier tour

L’ancien Premier ministre capverdien, José Maria Neves, a été élu dimanche président de son pays au premier tour, avec 51,7% des voix, selon des données provisoires.

Dans sa première déclaration à la presse, José Maria Neves a garanti qu’il serait le président de tous les Capverdiens dans cette mission, qu’il dit assumer en toute “humilité, sérénité et responsabilité”.

“Je reçois cette victoire avec une grande humilité, qui m’a toujours caractérisé, et j’assume comme mission de servir le Cap-Vert”, a-t-il déclaré, ajoutant que c’était “une grande victoire” pour le peuple capverdien.

José Maria Neves, qui a été soutenu par le Parti africain de l’indépendance du Cap-Vert (PAICV, opposition), a assuré qu’il serait un arbitre impartial, un surveillant de l’action gouvernementale, un apaisement des conflits et un président qui collaborera avec le gouvernement et avec les autorités locales et l’ensemble de la société capverdienne pour relever les défis auxquels le pays est confronté.