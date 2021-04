Campagne présidentielle : Hinda Deby Itno face aux populations du Moyen-Chari

L’épouse du candidat du consensus, Hinda Deby Itno a animé, aux côtés du directeur national de campagne, Zen Bada, un meeting ce dimanche 04 avril au stade municipal de Sarh.



Après les provinces de la Tandjilé et du Logone Oriental, l’équipe de campagne d’Idriss Deby Itno sous la conduite de son épouse a livré un message à la population de Sarh et ses environs.

Une communication axée sur les réalisations du président sortant Idriss Deby Itno et les défis à relever au cas où il est réélu pour un nouveau mandat. Elle a promis que tous les chantiers seront relancés aux premières heures de la victoire du candidat du consensus.

Construction des routes, des structures sanitaires et socio-éducatives et un fonds d’appui pour les initiatives entrepreneuriales ont été les promesses faites par la Première dame Hinda Deby Itno, représentante du candidat Idriss Deby Itno.

Elle a exhorté les militants du MPS et des partis alliés de s’activer davantage pour la victoire au premier tour.