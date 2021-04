Campagne présidentielle 2021 : Abgoudam a répondu présent au meeting animé par la délégation du MPS du Ouaddaï

MESSAGE-Ce lundi 05 avril 2021, les militants et sympathisants du Mouvement patriotique du salut (MPS) du département d’Abgoudam ont pris d’assaut le siège départemental dudit parti pour écouter le message de la délégation conduite par M. Alio Abdoulaye Brahim, chef de mission du MPS pour la province du Ouaddaï.

La délégation est composée du directeur de campagne, des députés, des membres du comité directeur ainsi que les ressortissants du département d’Abgoudam venus de la capitale.

Dans son mot de circonstance, le président du comité d’organisation M. Ibrahim Adam Khalil, a assuré que “le département d’Abgoudam votera à cent pour cent le candidat du consensus puisqu’il tient à cœur le département qui était hier une sous-préfecture”. Il a remercié les militants qui, malgré leurs occupations, sont sortis suivre le message de la délégation.

Après les différentes interventions des membres du bureau départemental, le directeur de campagne provincial M. Abbas Abdelkerim Badour a exhorté les militants d’Abgoudam à retirer leurs cartes d’électeur pour porter leur choix, le moment venu, sur le candidat du consensus Idriss Deby Itno.

Pour sa part, le chef de mission du Ouaddaï M. Alio Abdoulaye Brahim a salué le travail abattu par le directoire départemental de campagne et les bureaux de soutien qui ont sillonné villages et fericks pour sensibiliser les militants. Il a profité de l’occasion pour demander aux militants du MPS et des partis alliés de sortir massivement le 11 avril 2021 choisir le candidat du consensus.

” Voter Idriss Deby Itno c’est voter la paix, la stabilité et le développement d’Abgoudam. Vous aurez dans les jours à venir de l’eau potable dans le département. Cela prouve que le candidat du consensus a beaucoup de projets pour Abgoudam”, conclut le chef de mission.

MESSAGE…