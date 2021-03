Campagne pour la présidentielle : le candidat du MPS attendu au stade Idriss Mahamat Ouya

Idriss Deby Itno, candidat du Mouvement patriotique du salut (MPS) à l’élection présidentielle du 11 avril 2021, donnera son premier meeting de campagne ce samedi 13 mars au stade Idriss Mahamat Ouya (IMO) de N’Djaména.



Le coup d’envoi de la campagne présidentielle a été donné le jeudi 11 mars par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Mahamat Kodi Bam. Durant un mois, chaque candidat et son parti vont tenter de rallier à leur cause l’électorat.

Le président et candidat du Mouvement patriotique du salut, Idriss Deby Itno, démarre sa campagne ce 13 mars.

À quelques heures de ce meeting, des affiches et panneaux à l’effigie du candidat du ” Consensus” sont visibles. Ils sont placardés tout au long de l’avenue Mobutu.



Au stade IMO qui accueille cette rencontre, ce sont des milliers de personnes qui attendent l’arrivée du candidat. Ce sont des militants des différents bureaux de soutiens au MPS et ceux des partis alliés. Les forces de l’ordre et le service de protocole font des pieds et des mains pour calmer l’effervescence de cette foule.