Burkina Faso : une commission mise en place pour élaborer le projet de la Charte de transition

Une commission composée de quinze membres est mise en place par la junte militaire au pouvoir, au Burkina Faso pour élaborer un projet de Charte et d’agenda de transition.

Au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir depuis le 24 janvier 2022, s’évertue à satisfaire les exigences de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Quelques jours après que cette institution sous-régionale, ait demandé à la junte le chronogramme de la transition, une commission constituée de quinze membres a été mise en place en date du 05 février 2022, par un décret.

La mission de cette commission est d’élaborer le projet de la Charte et le calendrier de transition. Elle est composée de journalistes, des chercheurs, des juristes et des officiers.

Selon le décret signé par le Chef de l’Etat, lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, cette commission « indépendante et à l’abri des pressions et manœuvres contraires à l’intérêt général », dispose de deux semaines pour faire ce travail « à titre bénévole » et dans « un esprit patriotique et dévouement absolu à la nation ».