Burkina Faso : le président de la Commission de l’UA appelle le gouvernement et les différents acteurs à privilégier le dialogue

Par le biais d’un communiqué, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit suivre avec « vive préoccupation » la situation « très grave » au Burkina Faso.

Moussa Faki condamne fermement la tentative de coup d’État contre le président démocratiquement élu, Kaboré Marc. Il appelle l’armée nationale et les forces de sécurité du pays à s’en tenir « strictement » à leur vocation républicaine, « à savoir la défense de la sécurité intérieure et extérieure du pays ».

Le président de la Commission de l’Union africaine les appelle à assurer l’intégrité physique du président et de tous les membres du gouvernement. Il encourage le gouvernement et tous les acteurs civils et militaires à privilégier le dialogue politique comme voie de solution aux problèmes du Burkina Faso.

Agissant étroitement avec la CEDEAO, le président de la Commission déclare poursuivre « sans relâche » les efforts conjugués pour une solution « rapide » de cette crise.

Pour rappel, depuis hier, des tirs nourris sont entendus dans plusieurs casernes du pays. Certaines sources font état de l’arrestation du président Kaboré. Ce dernier, dans un récent tweet, reconnaît que le pays vit des moments difficiles. Il a invité ceux qui ont pris les armes à les déposer dans « l’intérêt suprême de la nation ».