Bilan 2019 : voici quelques événements politiques qui ont marqué l’année

POLITIQUE – L’année 2019 a été marquée par plusieurs événements dont nous vous proposons quelques-uns.

Le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël

Après 40 ans de rupture, le Tchad a renoué ses relations diplomatiques avec l’Etat. Cela s’est concrétisé avec lors de la visite du Premier ministre israëlien Benyamin Netayanhou à N’Djamena le 20 janvier 2019.

Le Congrès extraordinaire du Mouvement patriotique du Salut

Le 8e congrès extraordinaire du parti politique au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut, s’est tenu du 2 au 3 novembre au palais du 15 janvier. C’était un moment pour jeter un regard rétrospectif sur la vie du parti mais aussi se préparer pour les élections législatives prochaines.

C’est à l’issue de ce congrès que le bureau politique national a été renouvelé mais Mahamat Zene Bada reste en poste comme secrétaire général.

La conférence des ambassadeurs

Cette conférence vient 19 ans après la première. La conférence des ambassadeurs, le deuxième du genre, a été ouverte par Idriss Déby Itno, président du Tchad, le 19 novembre à N’Djamena. Elle a vu la participation des ambassadeurs tchadiens accrédités dans les pays frères, les consuls honoraires.

L’objectif de cet évènement est de renforcer le dispositif diplomatique du Tchad face aux défis sécuritaires et de développement durable. C’est ainsi que plus recommandations ont été formulées thématique après thématique.

La conférence des gouverneurs

C’est inédit. Il s’est tenu le 3 octobre la quatrième conférence des gouverneurs à Abéché, dans la province du Ouaddaï. Cette conférence vise à renforcer la capacité des chefs d’unités administratives et responsables des services déconcentrés. Durant deux jours, chaque gouverneur a fait une communication sur la problématique liée à la bonne gouvernance et la stabilité sociale de sa province. Le thème principal était « ordre public, sécurité, protection des personnes et des biens, optimisation des recettes et rationalisation des dépenses : enjeux et nouveaux défis ». La conférence a permis de donner de grandes orientations aux administrateurs territoriaux.