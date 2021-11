Bientôt un centre d’écoute et d’assistance ouvert par l’ONG Voix de la Femme

Prélude à la campagne des 16 jours d’activisme, l’ONG Voix de la Femme a présenté, au cours d’un point de presse ce dimanche, les différentes activités qu’elle entend organiser.

La campagne dite des “16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre” est une campagne mondiale célébrée chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Le thème mondial est: “Orangée le monde: mettre fin dès maintenant aux violences à l’égard des femmes”. Au Tchad, la 4e édition sera lancée d’ici peu. L’objectif général de cette campagne est de susciter la prise de conscience des populations sur les méfaits des violences faites aux femmes et aux filles.

Pour cette 4e édition, l’ONG Voix de la Femme entend organiser quatre grandes activités à savoir : la vulgarisation des textes juridiques, l’animation des émissions télé et radio, des rencontres avec des femmes victimes de différentes violences et des séances de formation. La particularité, cette année, souligne le président du comité d’organisation, Hadid David Ngargoto, est “l’ouverture d’un service d’écoute, d’orientation juridique et judiciaire”. Ce service va porter assistance de quelle que nature que ce soit aux victimes.

D’après l’analyse faite par l’ONG Voix de la Femme, les statistiques des VBG au Tchad sont inquiétantes. De récents cas des femmes agressées ou tuées par leurs conjoints, des fillettes violées ont attiré l’attention de l’ONG qui fait de la lutte contre les VBG un de ses principaux objectifs stratégiques. “Voix de la Femme prend une ferme résolution de sensibiliser les hommes afin de mettre fin aux violences faites aux femmes”, a martelé Hadid David Ngargoto.