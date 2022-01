Batha : un incendie a ravagé le village Kornoye dans la sous préfecture d’Amsack

Un incendie d’origine inconnue a ravagé ce samedi 22 janvier le village Kornoye dans la sous-préfecture d’Amsack, province du Batha. Bilan, 15 ménages et des sacs de mil, sésame, arachide, niébé et non vivres sont partis en fumé.

Certaines familles se trouvent sans abris et d’autres sous les arbres.



La population du village Kornoye lance un SOS au gouvernement, ONG et aux personnes de bonne volonté de venir en aide à la population du village car avec cette fraîcheur des femmes et des enfants sont exposés.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati