Batha : les étudiants de l’Université des Sciences de Technologie d’Ati entament une grève

Les étudiants de l’Université des Sciences de Technologie d’Ati (USTA) ont décidé unanimement d’entrer en grève de trois jours au vu des difficultés rencontrées, notamment les problèmes de transport et de la restauration. L’annonce a été faite par un communiqué rendu public ce jeudi 02 Juin 2022.

Pour le président de la chambre des délégués de l’USTA, Allahas Ngom Frederic, le responsable du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) doit tout simplement démissionner de son poste. Au nom de tous les étudiants, il réclame la réhabilitation de la restauration, la réparation immédiate du nouveau bus et sa mise en circulation, la mise en circulation du bus à 11H et l’amélioration en termes de quantité et qualité de la restauration.

Si rien n’est fait après cette grève de trois jours, du 02 au 04 juin 2022, les étudiants iront en grève sèche et illimitée.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI.