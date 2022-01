Batha : le nouveau préfet du département d’Assinet installé dans ses fonctions

Mahamat Abderrahman Yacoub le nouveau préfet d’Assinet nommé par décret 1095 du 31 Décembre 2021 a été installé officiellement par le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben Dergon.

En passant le témoin de charge a son successeur le préfet sortant Djiddi Choisi Ennebi a attiré l’attention de son successeur sur les mots qui minent le développement de ce jeune département à savoir : le conflits éleveurs-agriculteurs, la mauvaise cohabitation entre les communautés, la contestation des chefferies traditionnelles et les revendications de terroir.

En passant le bâton de commandement au nouveau préfet d’Assinet le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben Dergon à demander a ce dernier d’appliquer la loi, les textes de la République et veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens et de réprimer tout comportement déviant ou contraire à l’éthique et à la déontologie administrative

Pour sa part le nouveau préfet d’Assinet Mahamat Abderrahman Yacoub remercie les plus hautes autorités du pays d’avoir pour la confiance placée en sa personne et cette lourde tâche qui lui a été confié. pour ce faire, il demande à la population d’Assinet d’apporter leurs concours pour la bonne réussite de sa mission. La signature du procès-verbal a mis fin à cette cérémonie.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati