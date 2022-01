Batha : le nouveau préfet de Ouadi-Rimé, Abderrahman Issa Daoukarda, installé dans ses fonctions

Nommé par décret No 1095 du 31 décembre 2021, le nouveau préfet de Ouadi-Rimé, Abderrahman Issa Daoukarda, a été installé ce matin dans ses fonctions par le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon.

En passant le témoin, le préfet sortant Maïmara Abba Adji a attiré l’attention de son successeur sur les problèmes auxquels est confronté le département de Ouadi-Rimé à savoir :les revendications de terroirs et les conflits autour des puits.

En installant le nouveau préfet, Djimta Ben Dergon, gouverneur de la province du Batha, a demandé à ce dernier de veiller à l’exécution des lois et règlements et aussi de promouvoir l’action du gouvernement, la bonne gestion des recettes publiques et la restauration de l’autorité de l’État.

Conscient de ses tâches, le nouveau préfet Abderrahman Issa Daoukarda a demandé à la population de Ouadi-Rimé de l’aider dans cette lourde responsabilité qui lui est dévolue par les plus hautes autorités du pays.

La signature du procès-verbal entre les préfets entrant et sortant a mis un terme à cette cérémonie de passation de charge.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati