Batha : le nouveau gouverneur Djimta Bergon prend fonction

Djimta Bergon, nouveau gouverneur de la province du Batha a été installé officiellement ce matin 6 juillet 2021 dans ses fonctions par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation Mahamat Béchir Cherif.

Après avoir passé 4 mois à la tête de la province du Batha, Ahmat Mahamat Karambal a passé le bâton de commandement à son successeur Djimta Bergon, nommé par décret No 087 du 24 juin 2021.

En passant le témoin à son successeur, Ahmat Mahamat Karambal a fait une brève description de la province au nouveau gouverneur. Il a fait savoir qu’il ne doute pas un seul instant des capacités du nouveau gouverneur pour faire avancer la paix et le dialogue dans cette province qui en a grandement besoin.

En installant le nouveau gouverneur de la province du Batha,le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Cherif lui a demandé d’observer rigoureusement les principes des commandements tels que fixés par les textes en vigueur. Le ministre a aussi exhorté le gouverneur entrant à garantir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique au sein des communautés. Ainsi, il l’invite à redoubler de vigilance pour mettre fin au phénomène des conflits intercommunautaires.

Pour sa part,le gouverneur entrant Djimta Bergon a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne en le nommant gouverneur du Batha. Il a par la même occasion demandé la collaboration de tous les fils et filles du Batha pour bien mener cette mission.

Après l’installation du gouverneur, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation Mahamat Béchir Cherif a tenu une rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles. Il leur a donné des orientations allant dans le sens de la paix, du respect de l’autorité de l’État et de la cohabitation pacifique.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati