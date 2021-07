Batha : le gouverneur visite les services de l’État de sa circonscription

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon a visité ce jeudi 29 juillet, quelques services de l’État pour constater les conditions dans lesquelles ils fonctionnent.

C’est pour constater la bonne marche de l’appareil administratif et sécuritaire de la province que le gouverneur Djimta Ben Dergon, accompagné de ses proches collaborateurs, a visité quelques services de l’Etat. La légion No 12 de la Gendarmerie nationale, la GNNT, la délégation provinciale de la Police, l’Agence nationale de sécurité, la surveillance de la sécurité territoriale, le palais de Justice et la maison d’arrêt d’Ati ont constitué la 1ere étape de la visite du gouverneur.

Partout où il est passé, les doléances sont les mêmes: sous-effectif du personnel, manque des moyens roulants et des infrastructures.

Créée en 1954, la maison d’arrêt d’Ati compte actuellement 103 détenus selon le régisseur Ali Adoudou Alkhalil avec des bâtiments vétustes.

Le gouverneur Djimta Ben Dergon a demandé aux forces de défense et de sécurité d’assurer leur rôle, celui de défendre la population et aider la Justice à faire son travail.

Au cours de cette visite, une minute de silence a été observée en mémoire du procureur de la République près le tribunal d’Oum- Hadjer. Au personnel de la Justice, Djimta Ben Dergon les exhorte à faire d’elle la pierre angulaire sur laquelle la paix repose. Il les exhorte à travailler dans l’impartialité.

A la Police nationale, le gouverneur Djimta Ben Dergon leur demande de veiller à la sécurité des personnes et leurs biens tout en menant des patrouilles pour débusquer les malfrats qui troublent la vie des paisibles citoyens.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati