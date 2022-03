Batha : Le gouverneur a lancé le projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

La deuxième phase du projet SWEDD a été lancé samedi à Ati par le gouverneur de la province du Batha. Étaient présents le maire de la ville de Ati, les préfets des départements provinciaux, les leaders religieux et associatifs.



Le projet (SWEDD) vise à améliorer le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescentes pour leur permettre d’accéder plus facilement aux services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité, et d’accroître la génération et le partage des connaissances, des capacités et de la coordination régionale. Pour cette deuxiemme phase, le comité régional de pilotage a examiné et adopté 4 sous projets qui sont :



1. Renforcement du pouvoir économique des adolescentes, jeunes filles et femmes pour la réduction des écarts de genre et la réalisation de l’équité et de l’égalité ;

2. Scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif ;

3. Accès égal des adolescentes et des jeunes filles à leur santé et droits reproductifs ;

4. Insertion socioprofessionnelle des filles.



Ses activités seront mise en œuvre par l’Association pour le Développement Régional du Batha (ADRB) pour un durée de 5 ans.



Lançant les activités dudit projet, le Gouverneur de la province du Batha M. Djimta Ben Dergon a précisé que l’ADRB, étant prestataire de proximité oeuvrera toujours pour l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, et surtout celles des filles, adolescentes et des femmes pour lesquelles, le projet SWEDD s’est engagé. Il demande par ailleurs, l’implication de toutes les couches sociales, et les autorités provinciales de soutenir l’opérateur ADRB dans l’exécution de ce projet, en vue d’atteindre les objectifs visés car pour lui, ce projet complète et renforce les dispositifs des initiatives déployées par certains ONG de la place.



ADRB est une ONG nationale qui adopte une approche participative basée sur le concept de développement qui consiste à prendre les préoccupations réelles des bénéficiaires à la base et les accompagner à une autopromotion de leurs activités génératrices de revenus et leurs moyens d’existence. Elle contribuer également à améliorer des conditions de vie socio-économique des populations.



Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI.