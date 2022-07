Batha: la célébration de la Tabaski est aussi une occasion pour prier pour la paix

La grande mosquée Al atikh d’Ati a servi de cadre pour la priére de la fête du mouton. Tôt ce matin, hommes, femmes et petits enfants vetus des boubous et des pagnes neufs se sont rendus sur le lieu pour accomplir deux Rak-a afin que le tout puissant reçoive leurs priéres.



Dans son sermon l’imam Acheikh Mahamat Nour Kharachi, a expliqué le rite de cette fête qui est celui d’immoler un mouton pour celui qui a les moyens. Il a ensuite rappelé aux fideles musulmans que l’islam est une religion qui prône la paix et le pardon a demandé aux fideles de cultiver la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble et de prier pour que la paix soit une realité dans notre pays.



Cette grande prière a vu la presence du secretaire general de la province du Batha Abdel-Aziz Maï Mahamat representant le gouverneur, des autorités administratives civiles et militaires.



Aprés la priere, l’imam et sa suite se sont rendus au gouvernorat pour presenter leurs voeux au gouverneur de la province Djimta Ben Dergon.

Mahamat Djibrine Issa,correspondant à Ati.