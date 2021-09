Batha-Football : As Douane remporte le trophée du tournoi de la paix organisé à Ati

La finale du tournoi de la paix dans le Batha a opposé As Douane à As Dollar. Elle s’est jouée ce week-end en présence du Secrétaire général de la province du Batha, du délégué de la jeunesse et des sports, les chefs de service, le secrétaire général provincial de la Ligue et les amoureux du football.

Au cours de cette finale, As Douane a eu raison sur As Dollar, par un score de deux buts à zéro. As Douane est ainsi sacré champion du tournoi de la paix. Plusieurs trophées et prix ont été remis à la fin de cette finale aux meilleurs joueur, buteur, meilleur entraîneur, à l’équipe championne, l’équipe vaincue et aux officiels.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati