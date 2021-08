Batha : la ville d’Ati célèbre la fête de l’indépendance

A l’instar des autres provinces du pays, le Batha a célébré ce matin 11 août, le 61eme anniversaire de l’indépendance du pays. La cérémonie a eu lieu à la place des martyrs Hassan Djamous d’Ati.

Après le passage en revue des troupes et le dépôt des gerbes de fleurs au monument des martyrs par le gouverneur Djimta Ben Dergon, il s’est tenu le défilé militaire des corps constitués à savoir la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et nomade du Tchad et la Police nationale.

Le gouverneur Djimta ben Dergon a ensuite pris la parole pour donner à l’assistance des orientations axées sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Pour le gouverneur, la paix doit être une culture pour tous les Tchadiens afin que le pays soit un havre de paix.

Le respect de l’autorité de l’État et des heures de travail n’a pas été oublié par le gouverneur.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati